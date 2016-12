Läkare: "Skador vid nyår har minskat"

På dagtid är det oftast lugnt på akuten, men under kvällen kommer det in mer personer än vanligt. Vanligast är att överförfriskade personer som har ramlat eller skadat sig på annat sätt kommer in för vård.

– Tipset inför nyår är att man inte ska handskas med fyrverkerier om man har druckit alkohol. Men skadorna vid fyrverkerier har faktiskt minskat de senaste åren. Det har faktiskt varit relativt lungt och här i Lund beror det antagligen på att vi har många studenter som åker hem över jul och nyår, säger Ulrika Palm som är sektionschef på akuten i Lund.

Har ni mer personal på plats under nyår än vanligt?

– Vi planerar för hela året. Vi planerar utifrån att vi vet att det kommer en viss mängd patienter vid vissa tillfällen. Med andra ord har vi lite extra personal på plats, vilket är en helt vanlig nyårsplanering.

Är ni extra rustade eller i beredskap för svåra olyckor på nyår?

– Vi har en organisation för kris och katastrof som rullar året runt. Det är ingen skillnad från någon annan dag på året. Vi har ingen annan speciell plan, förutom den.