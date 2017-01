Hamnen i Åhus översvämmad

Havsnivån väntades som mest stiga till 1,2 m över det normala under kvällen.

Längs med gamla Skeppsbron i Åhus kommer närboende förbi för att se hur vattnet svämmar över hamnkanten. Många ser med fascination och viss oro på den ovanligt breda åmynningen ut i hamnen.

- Jag har aldrig sett något liknande på de 40 år jag bott i Åhus,

Räddningsledare Dan Svensson håller med. Det är ett unikt läge, och det gick fort när vattnet steg under onsdagseftermiddagen. Under kvällen har Räddningstjänsten vallat in tre villor på Äspetsidan av ån, samt vallat in Åhus Gästis mitt emot där havsvattnet har gått över kajkanten och emellanåt slår upp och är på väg mot husfasaden.

- Sen måste ju fastighetsägarna själva ha koll,

Räddningstjänsten jobbade tillsammans med Degeberga Grus & Schakt med att lägga ut sandsäckar och grus som tillsammans med plast skulle bli en hög vall framför Gästis. Sandsäckarna och grusen körs fram med släp och små fordon, och vallen bygger man med händer och spadar medan man vadar fram i vattnet på kajkanten.

- Vi tror att detta ska hålla även om det stiger som värst, säger en av de som arbetar med invallningen.

En bit längre ut i hamninloppet ligger restaurangbåten Pråmen och Glassbåten. Båda har rest sig tillsammans med havet, och ligger en bra bit över den normala nivån - i höjd med kaj.

Personal från Kristianstad kommun är på plats och håller nyfikna borta från träbryggan utanför restaurantbåtarna, eftersom det finns oro för elfel i kombination med den våta bryggan som ligger bitvis under vatten.