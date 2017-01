Polisman fälls - körde på man på övergångsställe

Mannen, som dömdes mot sitt nekande, döms till villkorlig dom och dagsböter.

Det var sent på kvällen den sjätte januari i fjol som olyckan inträffade. Under rättegången hävdade polismannen att han inte hade någon möjlighet att se de båda fotgängarna innan det var för sent.

Polismannen hävdade att det var mörkt på platsen, växtlighet som skymde och att fotgängarna borde ha lagt märke till honom innan de klev ut.

Lunds tingsrätt menar att 32-åringen inte framfört sitt fordon med den aktsamhet och beredskap för oväntade händelser som lagen kräver och att han därför gjort sig skyldig till vållande till annans död.

Förutom den villkorliga fängelsedomen, ska han även betala sammanlagt 12 000 kronor i dagsböter.

Trots den fällande domen kommer 32-åringen att kunna arbeta kvar som polis. Polismyndighetens ansvarsnämnd har nämligen slagit fast att brottet inte är så allvarligt att han behöver skiljas från sin tjänst.