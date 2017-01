Slumpen ledde till drömrollen

Det var i förra veckan, när John Martin Bengtsson spelade en av de mindre rollerna i musikalen The Phantom of the Opera på Cirkus i Stockholm.

Men Peter Jöback, som spelade huvudrollen som Fantomen, kände sig krasslig. Han var tvungen att gå av. Då gick rollen plötsligt till ersättaren - John Martin Bengtsson.

Känslan då var mest panik. Jag fick hoppa in mitt i föreställningen. Men det var också skönt att bara kastas in. Jag hann inte tänka så mycket.

John Martin Bengtsson hade extra stor anledning att vara nervös. Fantomen har varit hans drömroll sedan 15-årsåldern, när han började sjunga.

Och han var lite orolig för hur publiken skulle ta beskedet.

– I pausen när de fick beskedet att Peter Jöback skulle gå av hörde jag en tveksam applåd. Men när föreställningen var sjuk reste sig alla upp. Det var helt obeskrivligt.

Vad är det med Fantomen som lockat dig så mycket?

Det handlar om mystiken i rollen. Och det är en fantastisk föreställning, en väldigt komplett musikal. En av få som verkligen är klassiker.

John Martin Bengtsson fick göra fyra och en halv föreställning som Fantomen. Sedan gick han tillbaka till sin mindre roll.

– Det var faktiskt skönt att vara klar och kunna njuta av det jag gjort. Och jag vet vad mitt jobb är, att finnas till hands när det väl gäller. Så nu känns det mer än okej.