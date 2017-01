Malmö förlorade på hemmaplan

Luleås 17-årige talang Isac Lundeström har kommit i ett mindre målstim. Mot Skellefteå senast, när Luleå föll med 3-4 efter straffar, svarade Lundeström för sitt andra SHL-mål i karriären. Borta mot Malmö slog forwarden till igen i kedjesällskap med lagets två andra ungtuppar, Einar Emanuelsson, 19, och Christopher Mastomäki, 20.



I slutskedet av den andra perioden trampade Emanuelsson upp på egen hand, hittade Lundeström vid den bortre stolpen och 1-1-kvitteringen bakom Malmömålvakten Christopher Nihlstorp var ett faktum.



Lundeström kunde mycket väl ha hittat nätet tidigare i perioden men Nihlstorp var följsam när Luleåforwarden kom i ett friläge. Det var Malmömålvakten även när Johan Forsberg fick chansen på straff i upptakten av mötet i Malmö Arena inför 10 612 åskådare.



Gästerna ryckte upp sig i den andra akten, men i den första perioden handlade det mesta om Malmö. Filip Gustavsson, som nu gjorde sin åttonde SHL-match för säsongen, svarade för en stark insats mellan stolparna, men kunde inte göra något åt Malmös ledningsmål drygt sex minuter in på matchen. I numerärt överläge skickade Robin Alvarez in 1-0 på en retur efter att backen Nils Andersson prickat ribban.



I den tredje perioden hade Malmö mycket puck, men Luleå skapade samtidigt ett par vassa chanser utan att få hål på Nihlstorp. Ju längre perioden led, desto närmare var dock Malmö ett ledningsmål. Men om inte en utespelare rensade bort pucken var det Gustavsson som storspelade i Luleåmålet.



Mötet gick till förlängning och den blev endast 1.08 minuter gammal innan Bill Sweatt hängde in segermålet för Luleå i spel tre mot tre.