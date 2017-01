Så ska dina rörelser ladda mobilen

Visst vore det praktiskt att kunna ladda mobilen bara med hjälp av den energi du själv alstrar genom att röra på dig? Just en sådan teknisk lösning har testats av forskare vid Michigan State University i USA.

De har använt en sorts porös plastfilm. Genom att trycka eller röra lätt på den gick det att hålla igång elektronik helt utan någon annan strömkälla.

Det som testades var en pekskärm av samma typ som finns i många smarta mobiltelefoner, 20 stycken gröna och blåa ledlampor samt ett tangentbord.

Pekskärmen fick då tillräckligt med energi för att fungera när man rörde vid den med fingrarna. Själva knapptryckningarna på tangentbordet räckte för att kunna skriva med det.

För att omvandla rörelserna och trycken till användbar energi, användes en tunn plastfilm full med porer.

Anja Lund forskar inom textilelektronik och säger att plastfilmen är uppbyggd som en tvättsvamp.

– En tvättsvamp har ju massor av små håligheter som gör att det är lätt att trycka ihop den. Om man släpper den återhämtar den sig till sin ursprungliga form. På det sättet, om man trycker och släpper, eller om man till exempel skulle lägga det i skon och gå omkring med den, får man ut en växelspänning som kan användas och som är tillräckligt stor för att till exempel tända lysdioder, säger Anja Lund vid Chalmers i Göteborg och textilhögskolan i Borås.

Det här är ungefär som när man blir statiskt laddad och får en stöt.

– Sedan är tricket att få sådana urladdningar om och om igen, och då blir energin kraftig nog för att driva någon liten krets eller tända en lysdiod.

Det finns en del problem innan det här är något som skulle kunna börja användas i ute i vardagslivet, säger Anja Lund. Ett exempel är hur materialet ska kopplas ihop med sladdar och hur det ska tåla fukt och slitage. Men hon tror ändå att den här lösningen kan vara värd att titta vidare på.

– Den är billig så att man kan producera det här i stor skala. Och om den nu inte klarar alla tester med nötning, svettålighet och så vidare, kanske man helt enkelt kan ha en enhet som man byter ut efter ett tag, säger Anja Lund.

Referens: Wei Li et al. Flexible and biocompatible polypropylene ferroelectret nanogenerator (FENG): On the path toward wearable devices powered by human motion. Nano Energy 9 december 2016. DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.10.007