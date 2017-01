Hoppryttaren Peder Fredricson tilldelas Jerringpriset vid Idrottsgalan efter att ha vunnit svenska folkets omröstning, där 790 000 deltog.

Fredricson tog på hästen All In silver i OS i Rio.

– Wow... att stå här i Globen och hålla Jerringpriset är helt otroligt. Det här priset visar hur stort ridsporten är ute i landet, sade Fredricson.

– Jag delar priset med min häst All In. Han är en häst utöver det vanliga. Helt exceptionell.

Fredricson vann röstkampen närmast mot Henrik Stenson.