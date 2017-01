Desperat jakt på flyktingbostäder

31-åriga Mohammed Ali Sultan från Syrien har bott i Malmö i två och en halv månad. Han hyr ett litet rum i en byggnad på det gamla sjukhusområdet Segepark men hoppas få ett annat permanent boende under det här året

– Detta är ju inte direkt ett hem. Det känns mer som ett sjukhus.

Att hitta boende till alla som förväntas anvisas hit kommer bli tufft, säger Maher Akob, chef för Malmö stads bosättningsenhet.

– Det är klart att det är svårt men samtidigt så har vi under 2016 gjort ett jättebra jobb enligt min mening där vi tagit del av Malmö stads olika förvaltningar. Vi har tittat på lokaler som står tomma och som man kan göra om till lägenheter och det tycker jag har funkat väldigt väl.

Exakt hur många bostäder som saknas i nuläget kan inte Maher Akob svara på. Många av de anvisade kommer hit ensamma men en del får kanske hit sin familj snart och då behövs ett annat typ av boende. Men kommunen har en plan. Det ska byggas moduler och attefallshus. Dessutom ska Malmö stad köpa in ytterligare 50 bostadsrätter. Och på det gamla sjukhusområdet renoveras just nu ytterligare två byggnader om till boenden. I de här så kallade genomgångsboenden får man bo i max fyra år. Men ambitionen är att de boende ska hitta ett permanent hem på egen hand. Under tiden får de hjälp av Malmö stads boendestöd, där Riccardo Boggio arbetar.

– De har kanske vandrat genom halva Europa. De har kommit till Sverige. De har väntat länge. Men nu har de sin nystart i Malmö och det är här det börjar på riktigt. Jag tycker personligen att vårt största uppdrag är att se till att de känner sig välkomna och att de snabbt blir aktiva, inte uppassade som det kanske har varit de senaste åren.

Anna Landelius

