Champagne och tårta mötte Jerringpristagare

De båda barnvakterna, tillika stolta föräldrarna Stina och Ingvar, hade tillsammans med stallpersonalen dukat upp med tårta och champagne. Stämningen var på topp och det rymliga köket fylldes av familj, vänner, hundar och ungar.

– Vi har inte sovit så mycket, jag hade tänkt ta det lugnt i går, men det blev en trevlig efterfest och jag fick prata med några av idrottsvärldens riktigt stora profiler, det var kul.

Att det blivit mycket eftersnack kring priset tar Peder Fredricson med ro.

– Jag trodde att det skulle stå mellan Henrik Stenson och Sarah Sjöström, men när det blev jag och Stenson som blev finalister, förstod jag att det kunde bli jag och då ville jag vinna.

Talet som Peder höll efter att det stod klart att han blivit framröstad som vinnare av Jerringpriset har nått stor spridning och han har fått mycket beröm för det. När han berättade med inlevelse hur det känns i hela kroppen under det magiska ögonblick som föregår en stor prestation, hur hästens hjärta känns genom ridstöveln och hur det går att höra hästens andetag just innan man ska in på banan och prestera, fick hela Globen att tystna och lyssna andäktigt.

– Men det var inte förrän sista kvarten innan priset tillkännagavs som jag faktiskt började tänka på det, sade en trött men nöjd Jerringprisvinnare.