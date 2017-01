Här är era bästa pepplåtar!

Robin Qet Sköldréus: Queen - Don't Stop Me Now utan tvekan, men även Queen - I Was Born To Love You (som jag för övrigt aldrig hört på radion).. dessa två är riktigt bra pepplåtar, var och en på sitt eget vis!

Dennis B. Sundquist: Pepplåt? Rage Against the Machine - Township Rebellion. Fuck the norm! Handlar delvis om södra L.A. men även om Sydafrika. Låten är från första plattan som är skriven i början av 90 talet, innan skiftet i Sydafrika. Låten uppmanar ju till aktion, att göra sin röst hörd, inte vara likgiltig inför en grym orättvisa. Fight the war, fuck the norm. When ignorance reigns, life is lost.

Gunilla Zether: It´s raining men, hallelujah... it´s raining men...(med Weather Girls).

Marvin Gaye med Charlie Puth (och Meghan Trainor).

Ann Sofie Follin skriver: Make your own kind of Music - Mama Cass. Kom sig av att jag hörde den (på nytt) i en dokumentär om en kille som hade lite svårigheter i livet. Superbra att gå fort till oxå. Har den på min Powerwalk 60+-lista.

Geo Johansen: Rednex - Cotton Eye Joe.

Anna-Lena Malmgren: Fresh med Kool and the Gang är en låt som gör mig glad!

Lars Laban Widenström: Come on med The Hives är en riktigt bra pepp-låt.

Kerstin Andersson: Sugar baby love med Rubettes, älskar falsetten i den låten 😍.

Kevin Hightower Nordström: Thy Art Is Murder - Holy War.

Maria Himmelsjö: Jump - Van Halen.

Roxanne Munoz-Rytting: Pollenchock och stjärnfall med Lars Winnerbäck! 😍🌸

Per-Åke Andersson: California Dreamin´ av gruppen The Mamas and the Papas. Låten är en av de bästa från 60-talet. Passar också bra att höras på nu när det är lite kallt ute.

Lars-Gösta Jardevall: Instämmer i att Aretha Franklins Think (Blues Brothers version) är en höjdarhit som verkligen peppar upp. Överhuvudtaget är filmen fylld med pepplåtar som även triggar dansmusklerna. Jag vill även slå ett slag för låtarna i filmen The Princess and the Frog. Till exempel Friends On The Other Side, Down in New Orleans med Dr John med flera. Spela gärna dem i radion någon gång så att humöret kan få peaka.

John Björn Blomgren: En Route med Along Came Teddy. Låten får en alltid att vilja dansa, klappa händerna och sjunga med.

Birgitta Alfredsson: Can´t stop the feeling med Justin Timberlake, närsomhelst. Blir du inte peppad av den så vet jag inte 😁!