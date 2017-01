Så här överlever du i naturen och i staden

I Skrylle Naturområde utanför Lund traskar överlevnadsexperten Pontus Dowchan runt. Han vet precis vad han skulle göra om han gick vilse här; lägg akronymen S T O P på minnet:

– Har du hamnat i en nödsituation ska du: Stanna upp, Tänka, Orientera dig och Planera, säger han.

Att slänga sig på marken och leta efter ätbara rötter och bär är inte den åtgärd som den som gått vilse bör ta till direkt.

Det första du behöver tänka på är inte mat, utan kylan. Du blir lätt nedkyld.

Att krypa in under en tät gran hamnar högt upp på listan över hur man håller värmen. Under täta granar är det nämligen allt som oftast torrt. För med väta kommer kylan lättare in under kläderna.

– Där det är torrt kan vi dessutom hitta material att göra eld av, tipsar han.

Vi lever i ett samhälle med många bekvämligheter. Men hur många av oss vet hur de ska agera i en nödsituation i stadsmiljö?

– Allting är väldigt serverat för oss. Vi behöver sällan tänka på vad som händer om det kommer till exempel en storm.

När det kommer till att överleva i urban miljö gäller det att ta med sig samma kreativitet som i naturen. Liksom att ha marginaler eller en buffert. Till exempel ett kreditkort enbart till nödsituationer.

– Och ha alltid ett extra batteri till mobiltelefonen och låt inte tanken i bilen bli helt tom innan du tankar.