Kraftig ökning av butiksrånare med vapen

I samtliga tre butiksrån i Malmö under måndagen hade rånarna med sig vapen. I ett av fallen drog de sig inte från att använda det och en butiksanställd blev skjuten i benet. Händelsen är inte unik.

Så sent som i slutet av december sköts två butiksanställda i Trelleborg under ett rån mot en närbutik, den ene av dem fick allvarliga skador. Och det är just butiksrånen där gärningsmannen haft vapen som är den typ av butiksrån som ökar mest. Under förra året anmäldes 101 sådana rån i polisregion syd som omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är en ökning med hela 25 procent jämfört med året innan.

Dick Malmlund, tidigare säkerhetschef på Svensk Handel och en av landets främsta säkerhetsexperter, är inte förvånad över utvecklingen.

– Den allmänna vapentillgången är det som påverkar, vapen används i allt större omfattning i andra sammanhang, säger han och fortsätter:

– Det är fler människor som skjuts och det avspeglar sig även i den brottslighet som drabbar butik.

Malmlund säger att han möter en hel del oro bland butiksinnehavare runt om i landet, men även bland andra yrkesgrupper som går till sina arbetsplatser och riskerar att mötas av ett vapen. Att skydda sig mot beväpnade rånare är svårt, menar Malmlund, men man kan minska risken att skadas.

– De tydliga råden är att vara passiv, gör som rånaren säger och gör inget som kan uppfattas som provocerande, det är det som minskar risken för att man själv kommer till skada.