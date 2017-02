Så förändras din hjärna när du blir gravid

I studien har forskare med hjälp av magnetkamera studerat hjärnan hos ett antal gravida kvinnor. Samma undersökning gjordes på de blivande papporna och hos icke-gravida kvinnor.

Till skillnad från icke-gravida förändrades hjärnorna hos de blivande mammorna mycket i väldigt specifika områden.

Att kroppen gör sig redo att bli förälder redan innan barnet är fött har man inte vetat tidigare.

– Tidigare har vi trott att vi lärde oss att bli föräldrar. Men den här studien visar att det finns en biologisk förberedelse. Det är mycket spännande, säger Ulrika Ådén, barnläkare och professor vid Karolinska institutet.

Den grå hjärnsubstansen minskade i de nätverk av nervbanor som är viktiga för förståelsen av andra människors behov. Det här är områden i hjärnan som förstås är viktiga för en förälder.

– Tidigare studier har visat att både män och kvinnor kan lära sig att utveckla förståelse för andras behov efter att barnet väl är fött. Men den här studien visar att mammans hjärna utvecklas redan under graviditeten, säger Ulrika Ådén.



Källa: Elseline Hoekzema et al, 2016. Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature neuroscience. Doi:10.1038/nn.4458