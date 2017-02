De är QX-galans vinnare

20-årige Oscar Zia, som tävlat i melodifestivalen flera gånger, senast 2016 med låten "Human", blev årets homo på QX-galan. Zia kom ut innan förra årets melodifestival.



I år introducerades kategorin årets HBTQ-youtuber, och Thomas Sekelius blev dess första vinnare. Sekelius videobloggar om bland annat smink och kom tvåa i kategorin årets style på Youtube-galan Guldtuben 2016.



Cameron Jai, 17 år, som medverkade i talangprogrammet "Idol" förra året, blev årets trans.

–Jag föddes som tjej, men jag har aldrig känt mig som en tjej, sade Cameron Jai i "Idol" och tillade att han hoppas kunna inspirera andra unga transpersoner.



Men det var inte bara de nominerade som tog plats på scen. Det polska paret David och Jacob spelade in en video till Roxettes låt "Some other summer" där de visade sin kärlek för varandra. Efter videon hotades de och tog ner videon. Men på galan hyllades de och paret överraskades av idolen Per Gessle på scen.



Det blev känslosamt när årets hederspris delades ut. Utmärkelsen delades ut postumt till Christopher Leinonen som dog inne på nattklubben "Pulse" i den amerikanska staden Orlando förra året. Sammanlagt 49 människor sköts ihjäl. Leinonens mamma Christine Leinonen tog emot priset å sin sons vägnar.



Den hyllade norska tv-serien "Skam" blev årets utländska tv-program. Tredje säsongen av programmet handlar om 17-åriga Isak som precis börjat utforska sin homosexualitet och blir kär i Even.



After Dark tog hem både årets scen och årets drag och Christer Lindarw kammade dessutom hem vinsten i kategorin årets bok för självbiografin "This is my life."



Årets hetero blev Peter Pettersson, som misshandlades under Rissne Pride när han stoppade ungdomar som slet ner pride-flaggor.