Flera trafikolyckor i Skåne

– Det har varit en hel del. Vi har ett besvärligt väglag från Landskrona i väster och sen söder och österut. Det är snö och halt på vägarna, säger Åsa Emanuelsson på polisens ledningscentral.

Exakt hur många trafikolyckor som inträffat är oklart, men enligt polisen handlar det om ett tiotal larm.

– De pågår hela tiden. Det har varit väldigt många enskilda avåkningar, säger Åsa Emanuelsson.

Det finns inga rapporter om att någon ska ha skadats.

I Kristianstad har det varit stopp i trafiken efter att två lastbilar fastnat i en backe på E22 vid Linderödsåsen.

På E6:an söder om Ängelholm är det stopp i trafiken i närheten av Strövelstorp och polisen leder om trafiken. Vägen har drabbats av flera olyckor under kvällen. Under rusningstrafiken fick SOS in fyra larm om bilolyckor i Skåne på mindre än 15 minuter.

Polisen uppmanar trafikanter att hålla avstånd och anpassa hastigheten.

SMHI har utfärdat en klass-1-varning för snöfall för hela Skåne och Blekinge och snöfallet väntas fortsätta under kvällen och natten.