Nyanlända får hjälp att starta företag

Man får under tre månader, under fyra timmar per dag, jobba med sin affärsidé, vara med i workshops och gå på en massa studiebesök. Under dessa tre månader får man hjälp av erfarna affärsutvecklare som stödjer en i arbetet.

I mars börjar nya projektet Grit Malmö som riktar sig till alla nyanlända som vill starta företag. Drivhuset Malmö står bakom i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö Stadsbibliotek.

Ghenwa Nahim är egen företagare, entreprenör och kock. Hon är också projektledare och närmaste kontakten till nyanlända som vill starta eget:

– Det är mycket svårare för dem som kommer hit och inte kan någonting, säger Ghenwa Nahim.

– Många av de nyanlända som kommer idag är entreprenörer som drivit företag i sina hemländer. Många bär på drömmar och idéer som de vill förverkliga.

Anledningen till att de satsar på just nyanlända är att det inte finns så många andra program som hjälper dem.

– Många gånger hade man önskat att det fanns någon där och pushade en framåt. Som entreprenör och egen företagare är du många gånger ensam, fortsätter hon.

Man kanske har en idé man vill testa innan man startar företaget och det kan man göra i Grit.

Det finns 20 platser i projektet. I urvalsprocessen tittar man mer på viljan och kapaciteten hos personen än själva idén i sig, förklarar Ghenwa Nahim.

– Det man får är också ett nätverk som man kan ta med sig efteråt i sitt entreprenörskap.