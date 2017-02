Hjälp till smärtpatienter försvinner

Det här bekymrar Marie-Louise Svärd från Malmö som fått den här hjälpen.

– Jag tänker på andra i den situation som jag har varit i, och då är det ju mycket tragiskt att det ska läggas ner, säger hon.

För 18 år sedan opererades Marie-Louise Svärd två gånger för diskbråck.

– Det var efter andra operationen som jag fick våldsamma smärtor i ryggen och ingen känsel i högerbenet, säger hon.

Hur påverkade smärtan dig?

– Totalt. Jag fick väldigt mycket mediciner - morfin, antipsykotiska mediciner och gud vet allt.

Jag var halvdöd av det, och hade vansinnigt ont. Jag kunde i stort sett inte göra någonting.

Ryggmärgsstimulering kan hjälpa

Marie-Louise Svärd var först sjukskriven från sitt jobb som sjuksköterska och blev sedan sjukpensionär. I många år levde hon med svåra smärtor, men för ett par år sedan fick hon en remiss av sin diabetesläkare till smärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, som har i uppdrag att erbjuda ryggmärgsstimulering till patienter från hela Skåne.

– Ryggmärgsstimulering kan hjälpa mot vissa typer av långvarig smärta, framför allt om den beror på skada i nervsystemet, säger Dagmar Westerling, som är överläkare på mottagningen.

Hon visar på en modell hur stimulatorn opereras in.

– Elektroden går in mellan två kotor in i epiduralrummet mot ryggmärgen, och sedan kopplar man det till det så kallade batteriet, impulsgeneratorn, som ligger under huden ungefär som om man har en pacemakerdosa, fast på ett lite annorlunda ställe.

Dagmar Westerling förklarar hur man genom att stimulera rätt område i ryggmärgen med elektriska impulser kan hjälpa personer som har långvarig smärta efter till exempel ryggoperationer, olyckor eller amputationer. Runt två tredjedelar av patienterna blir hjälpta, men det fungerar inte för alla.

– Någon kan säga att det känns som ett elstängsel och vill absolut inte ha det, medan andra säger "åh, det här var ju underbart". Det är hela den spännvidden, säger Dagmar Westerling.

Fick ett nytt liv

Marie-Louise Svärd, som opererades för ett par år sedan, upplever att runt 80 procent av smärtorna försvinner.

– Direkt efter operationen kunde jag sitta, och det har jag inte kunnat på arton år, säger hon.

Hur har det påverkat ditt liv?

– Totalt. Jag har fått ett helt nytt liv. Nu kan jag gå ut och äta middag, gå på bio och teater. Jag kan funka som en vanlig människa i stort sett.

Men nu kommer patienter i samma situation som Marie-Louise Svärd inte längre kunna få ryggmärgsstimulering i Region Skåne. Överläkaren Dagmar Westerling går i pension, och hennes läkarkollega har fått jobb i ett annat landsting. Dagmar Westerling säger att hon det senaste året flera gånger försökt uppmärksamma sjukhusledningen på att det behövs en plan för hur verksamheten ska kunna fortsätta, men att hon fått få svar. Själv hade hon hoppats få lära upp en läkare innan hon slutar.

Det här tar lång tid att lära sig, så det är väldigt synd att man inte har tagit tillfället att lära upp någon, medan vi var kvar.

Kan inte ta emot nya

Det handlar om ungefär 60 patienter per år som kommer med remiss från till exempel primärvården eller från ortopeder som nu alltså inte kommer att kunna tas omhand i Skåne. Dessutom är det 160 patienter från hela Södra sjukvårdsregionen som redan fått inopererad utrustning, där mottagningen ansvarar för att följa upp och justera eventuella problem. Där är tanken är att sjuksköterskan på mottagningen ska kunna ta hand om de redan opererade patienterna.

Dagmar Westerling beklagar att smärtmottagningen inte längre kommer ha någon läkare.

– Det är klart att man blir jätteledsen och orolig för hur det ska gå för de här patienterna. Jag hoppas att det ska bli någon lösning, att man tänker på de här patienterna med svår smärta som behöver specialistsmärtvård, säger hon.

Sjukhusledningen svarar på kritiken i ett senare inslag i dag.