Halka och drivbildning ställer till det i trafiken

– Problemet i Skåne är att det är så platt – det snöar inte utan det driver. Vi har alla resurser ute och röjer på vägarna just nu, säger Kalle Jansson på Trafikverket.

Flera olyckor har skett under dagen och kvällen. Vid 20.40 larmades polisen om att tre bilar varit inblandade i en olycka på E6:an i höjd med Långeberga. Vägen stängdes av och trafiken leddes om medan bärgningen pågick. Tidigare under kvällen, vid 19.20, kom ett larm in om en olycka med två bilar inblandade i Lund, på E22:an vid Gårdstånga. Även där fick trafiken stängas av. Vid 17-tiden kolliderade dessutom två bilar på E6:an mellan Lomma och Flädie. Under kvällen körde också flera bilar i diket på länsväg 108.

Men Trafikverket har än så länge inte gått ut med några varningar.

– Men man ska alltid ha respekt när det är vinter. Den enskilde bilisten måste känna efter vad den klarar av. Känner man sig osäker i trafiken ska man inte ge sig ut när det är blåst och snö, säger Kalle Jansson.