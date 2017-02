Många vill veta hur ringleden planeras

– Det har varit jättestort, vilket är väldigt roligt, så därför har vi beslutat att ha ytterligare ett möte den femtonde, och vi hoppas att lika många vill komma då, säger projektledaren, Charlotte Lindström.

På mötet ska det finnas möjlighet för människor att ställa frågor.

– En politisk styrgrupp kommer att vara panel, så det viktigaste är att vi dels berättar om var vi befinner oss nu i processerna och att allmänheten får möjlighet att ställa frågor, säger Charlotte Lindström.

Är frågan om ringleden något som engagerar människor här i Trelleborg?

– Ja verkligen gör det. Ringleden är en del, men också hela Kuststad, och den nya stadsdelen som vi planerar på det gamla hamnområdet är av stort intresse, säger Charlotte Lindström, som är projektledare för Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun.

Idag tar tågen vägen in österifrån till Trelleborg. Lastbilarna, som ska till och från hamnens färjor, kör däremot in via E6/E22 västerifrån. Efter diskussioner och utredningar beslutade kommunfullmäktige för ett år sedan att en ny ringled ner till hamnen ska byggas, öster om Trelleborgs stadskärna.

Bakgrunden är att hamnen byggs om för att möta framtida krav, och då flyttas österut. På det som sen blir det gamla hamnområdet är det tänkt att en ny stadsdel, Sjöstaden, ska byggas. Stadsomvandlingsprojektet kallas Kuststad 2025.

Nyligen upphandlades en fördjupad konsultutredning kring den del av ringleden som rör själva hamninfarten, och arbetet med den har nu satt igång. Det är i samband med det som Trelleborgsborna bjuds in till informationsmöten, berättar Charlotte Lindström.

– Det är komplicerat att lösa det, med väg och järnväg, och hur man kommer under eller över spår, och hur man gör så lite intrång som möjligt på befintliga fastigheter. Så därför bjuder vi in redan nu och berättar att vi är i uppstarten, vi har inga resultat att presentera, men vi vill att alla ska vara informerade om vad som händer, säger hon.

I ett bostadsområde i östra Trelleborg är Henrik ute och går med hunden. Han bor ganska nära hamnen och följer frågan om ringleden.

– Det gör jag, med spänning. Jag tycker att det varit ganska dålig information hittills, så vi får väl se vad som kommer ut av det här mötet. Det är många som är oroliga, vad som kommer att hända, var den kommer att dras, värdeminskning på hus och natur och den fina hundbadstranden som vi haft, så det är många frågor, säger han.

Ska du gå på mötet?

– Absolut.

Flera olika alternativ kommer att utredas när det gäller den nya infarten till hamnen, enligt projektledare Charlotte Lindström.

– Vi tittar på fyra till fem kombinationer. Vilka konsekvenserna blir ur alla aspekter - intrång så klart, med fastighetsägare, både bostadshus och verksamhetsområden, sedan är det naturvärden, det är miljöaspekter - vi har en bred lista med kriterier som vi måste studera och analysera, säger hon.

Konsulterna beräknas att vara klara i maj och i samband med det ska allmänheten bjudas in till ett nytt informationsmöte. Fler utredningar är också på gång.

– Vi är redan igång med upphandling av ytterligare ett konsultuppdrag som ska studera hur ringleden ska dras norr om rättspsyk och upp till rondellen, säger Charlotte Lindström.

Hur finansieringen av ringleden ska se ut är ännu inte klart, enligt Charlotte Lindström som även säger att det är för tidigt att säga hur mycket den kommer att kosta. Det finns en grov kalkyl på mellan 400 och 500 miljoner, säger hon, och kommunen arbetar för att få nationella medel till bygget.

– Självklart är det så att vi hoppas att vi ska få stöd för att göra detta. Det är en viktig hamn av nationellt intresse, och då tycker vi att det vore rimligt att vi också fick en medfinansiering från statligt håll, säger Charlotte Lindström.

