Rekordmånga drogbeslag förra året

Totalt gjorde Tullverket 7 318 beslag av droger och dopingpreparat. Det var främst inom den tunga transportnäringen som de stora beslagen gjordes. Bland lastbilar, gods och containers.



– Vi har jobbat i varuflödet och utmed på gränserna i och i de tunga flödena, det vill säga med lastbilar framförallt. Vi har fokuserat på det och haft en enorm kraftsamling och det visar på resultat för då blir det stora beslag, säger Therese Mattsson som är generaldirektör för Tullverket.



Utmärkande i statistiken är ökningen av försöken till införsel av cannabis och marijuana. Under år 2015 beslagtogs totalt 411 kilo, i fjol ökade mängden till över 1,3 ton.



– Det är är tre gånger högre än vad de har varit tidigare. Och det tyder på att det finns en stor marknad och efterfrågan i Sverige. Och det gäller även internationellt. Det är den enskilt största drogen.



– Det är klart att även Sverige påverkas och och har väldigt mycket cannabis, säger Therese Mattsson.



Mängderna amfetamin och kokain minskade i fjol trots att antalet beslag blev fler.



Mängden av Extasy som upptäcktes ökade dock markant. Under 2016 tog tullen över 17 kilo vilket kan jämföra med knappt 2 kilo år 2015.

Mängderna av heroin som stoppades på väg in i landet steg också noterbart. Från 2,6 kilo under år 2015 till över 31,3 kilo under år 2016. Det motsvarar en total ökning på över 1100 procent.

– Heroin är en drog som vi har sett har ökat under de senaste åren. Och det är enskilda som stora beslag som ger det här utslaget i vår statistik. Uppenbarligen finns det en stor marknad för heroin också i landet, säger Therese Mattsson.



Men det är inte enbart stora beslag i godsflödet som ökat. Handeln med illegala substanser fortsatte att öka i post- och kurirflöden.

Det rör sig om små beställningar av narkotika och dopingpreparat. Ofta sker de via nätet av privatpersoner.



År 2016 gjordes en ny toppnotering med över 4 100 enskilda beslag.

Det motsvarar över 11 beslag varje dag.



– Det är helt klart en tuffare arbetsuppgift för Tullverket. Det är väldigt personalintensivt.



– Det är enorma paketflöden som kommer till Sverige. Det kräver stora insatser för att hitta väldigt många paket med väldigt små innehåll.



Samhällsnyttan, det vill säga pengar som samhället tjänar in på minskad kriminalitet och narkotikamissbruk genom tullens beslag, uppskattas vara värt 1,5 miljarder kronor. Det nästan 300 miljoner kronor mer än under året dessförinnan.



– Det vi stoppar vid gränsen, det slipper sedan andra myndigheter ta hand om inne i landet, säger Mattsson till Ekot.