Vad säger du om Bob Dylans nya låt?

Nobelpristagaren i litteratur 2016 - Bob Dylan har under de senaste åren haft en förkärlek för att släppa egna inspelningar/tolkningar av gamla Frank Sinatra-låtar. Nu är han aktuell igen med singeln ”I Could Have Told You” som släpptes den 31 januari.

Låten finns med på kommande trippelalbumet ”Triplicate”, som släpps den 31 mars och kommer att innehålla 30 klassiska amerikanska sånger. Den är skriven av James Van Heusen och Carl Sigman.

James Van Heusen skrev många låtar under sin verksamma tid som kompositör, framförallt åt Frank Sinatra och Bing Crosby. För övrigt kan nämnas att Frank Sinatra spelade in originalet redan i december 1953 men det var först sex år senare 1959 som Sinatra gav ut den på albumet ”Look To Your Heart”.