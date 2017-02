Farligt utsläpp på patologen

Under fredagskvällen fick räddningstjänsten in ett larm om att det läckt ut formalin, ett ämne som bland annat bevarar vävnader, i källaren på patologen. Enligt Mats Steer, inre befäl vid räddningstänsten syd ska man inte andas in det.

Utsläppet pågår inte fortfarande. I nuläget är det ingen ur sjukvårdspersonalen som arbetar i utrymmet där utsläppet skett. Hur utsläppet har skett är oklart, men man ska nu samla upp ämnet och sedan sanera lokalerna. När det går att arbeta där igen är i nuläget okänt.