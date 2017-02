Limousiner och champagne på röda mattan

Natten mellan söndag och måndag vet vi om de vunnit en Oscarsstatyett.

Malmöfödda Eva von Bahr och Love Larson är nominerade till en Oscar i kategorin Bästa smink (Academy Award for Best Makeup and Hairstyling) för andra året i rad. De är nominerade för sin insats i filmen "En man som heter Ove" och de har blivit branschens favoriter. Det är branschen som sållar fram nomineringarna, sen på själva galan är det 8000 från hela filmindustrin som avgör var Oscarsstatyetterna hamnar. Då blir det mycket annat som spelar in, inte minst vad den som röstar tycker om filmen.

– Jag tror "Star Trek" är mer "in your face"... om man sitter och röstar och bara prickar av, så kanske man funderar... "En man som heter Ove", vad är det? Star Trek, känner jag igen. Klick! säger Eva von Bahr men tillägger att man aldrig vet hur det ska gå.

– Men jag tror att vi har större chans i år. Förra året var "Mad Max" en stor favorit både hos publik och kritiker. De vi tävlar mot i år, "Star Trek" och "Suicide Squad", har inte fått så bra kritik. Det tror jag väger in. Dessutom har ju "Star Trek" vunnit i vår kategori förut, säger Love Larson.

Eva von Bahr och Love Larson är med på den stora Oscarsgalan för andra året i rad och de berättar hur själva galakvällen går till. Om allt från snipers (krypskyttar) på taken till champagnen i baren och en röd matta som tar 45 minuter att gå på.

Först åker man limousine en bra bit och då måste man ha nervevade fönster så de ser vilka som sitter i bilen. Sen när man närmar sig röda mattan skriker poliser "Get out of the car!" berättar Eva von Bahr och Love Larson.

– Det är som att vara i en film, säger Love Larson.

Vi möter de två Oscarsnominerade maskörerna i deras lilla verkstad i Stockholm, långt från glamouren i Hollywood. Där pågår arbetet med Lars von Triers nästa film. Men på en hylla står Oscarschampagnen, den de fick på lunchen förra året. Och så två små askar med Oscarschoklad.