Tunnel under Fehmarn Bält kan försenas ytterligare

12 600 klagomål kom in på det statliga danska tunnelbolaget Femern A/S tillståndsansökan hos de tyska delstatsmyndigheterna i Kiel. Nyligen lämnade Femern A/S sina svar och förväntar sig nu grönt ljus för byggstart under 2018.

På Femern A/S är man förvånade över motståndet på den tyska sidan, säger förhandlingsdirektör Ajs Dam.

– Vi blev överraskade över att där var så många klagomål, men lyckligtvis var vi väl förberedda.

Den planerade tunneln är 18 kilometer lång och ska förbinda Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält. En fast förbindelse med motorväg och järnväg där man i dag är hänvisad till färjetrafik skulle förkorta restiden mellan Skandinavien och kontinenten rejält.

Den tyska miljöorganisation NABU står i centrum för det tyska motståndet och menar att tunneln skulle hota unika naturvärden på havsbotten. De har redan nu varslat om att de kommer att överklaga ett tillstånd och säger sig vara rustade för en mångårig federal domstolsprocess i Tyskland.

– Det kan ta två år, fyra år, fem år, ingen vet. Men vi är beredda på det, vi är en stor organisation, säger Malte Siegert på NABU.

I så fall kan Fehmarn Bält-tunneln inte öppna ens 2028, som nu är den officiella planen och som innebär 10 års försening jämfört med ursprungsplanen. Istället skulle tunneln bli ännu mer försenad – om den alls blir verklighet.

Men det är ett scenario Ajs Dam på Femern A/S avfärdar.

– Miljöorganisationerna har ett önsketänkande om hur länge de kan försinka projektet, men det kommer inte ske, säger Ajs Dam.