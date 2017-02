Anonyma cigarettpaket gör det lättare fimpa

Forskare i Australien såg att när alla förpackningar ser lika ut försvinner också de positiva känslor som rökaren kopplat till varumärkena.

Australien var först ut att lagstifta krav på att alla cigaretter måste säljas i identiska förpackningar och med hälsovarningar.

Rökare svarade på en enkät före och efter lagstiftningen infördes, och uppgav att deras varumärkeslojalitet försvann. De kunde inte heller peka ut ett varumärke som mer trendigt än andra.

När varumärkenas identitet försvann korrelerade det med mindre rökning och en större vilja att sluta röka.

