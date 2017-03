Satsning på Smygehuk dras igång

Efter många år av utredningar och diskussioner klubbade kommunstyrelsen igenom planen för några veckor sedan. Den består dels av en långsiktig utvecklingsplan för åren 2017 - 20120, dels av ett antal omedelbara åtgärder som ska genomföras under året. För det har två miljoner kronor satts av. I år handlar det till stor del om att renovera och snygga till området, som är slitet, berättar Charlotte Rosenlund Sjövall, stabschef på Trelleborgs kommunledningsförvaltning.

- Det här området behöver lite extra kärlek just nu och det ska vi ge under året, säger hon.

När vi besöker Smygehuk är den yttersta sydspetsen avspärrad. Räcket är trasigt, och ska lagas så fort vädret tillåter, säger Charlotte Rosenlund Sjövall. I samband med det ska där också anläggas en badstege.

- Från och med denna säsongen kan man ta Sveriges sydligaste dopp, om man vågar, säger hon.

- Det vi gör i år är det vi kallar för omedelbara åtgärder, vi fixar cykelställ och cykelpumpar, belysning som behöver utökas, sådant som papperskorgar och markarbeten och vi renoverar de här garnhusen till exempel, som är Sveriges enda bevarade garnhus. Vi ska sätta ut kikare där man kan se massor med fyrar och fåglar och fartyg, ja, bland annat, säger hon.

2025 ska detta bli södra Sveriges mest besökta turistmål har ni tänkt, det låter lite kaxigt?

- Jag tror att vi klarar det tidigare än så faktiskt, om vi gör det vi ska rätt, med alla krafter som finns härute och det engagemanget som finns så tror jag att vi löser detta, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Smygeområdet har inte bara sin sydspets, här finns bland annat en småbåtshamn, en fyr, natur med bland annat en huggormspopulation, och industri- och kulturhistoria som till exempel kalkugnar och köpmansmagasinet. I den långsiktiga utvecklingsplanen för Smygeområdet ska man bland annat arbeta fram strategtier och mål för destinationen, till exempel diskuteras ett naturrum. Men planen är inte bygga något stort, utan att förädla det som redan finns i området, menar Charlotte Rosenlund Sjövall.

- Det är viktigt att vi bevarar platsens unika karaktär. Det är en plats för kontemplation och naturupplevelser och kulturhistoria idag och det vill vi bevara. Men vi ska utveckla det och förädla det och modernisera det.

I planen ingår också att utreda och ta fram förslag till beslut om småbåtshamnen, som länge varit omdiskuterad. En pirarm är avspärrad och måste rivas och det har varit många problem med muddring, inlopp och med tång och alger.

- När vi nu drar utvecklingsplanerna för hela Smygeområdet, så självklart är ju hamnen ett besöksmål i sig, och det där måste man ju ta tag i, tekniska lösningar som tekniska förvaltningen måste ta fram. Och det ska de ju också få direktiv om att göra, säger Bertil Larsson, vice kommunstyrelseordförande för Söderslättspartiet i Trelleborg.

Men det kommer att hända något med hamnen också?

- Det kommer att hända någonting med hamnen också, säger han.

Bertil Larsson tycker att området har potential och jämför med Nordkap i Norge.

- Ja när man ser vad norrmännen kunde göra av en klippa uppe i Nordkap och kalla "the top of the world", som inte är någonting mer än en souvenirbutik, så här finns ju alla förutsättningar att skapa något unikt i Smygehuk, säger han.

På plats i Smygehamn är också medlemmar från föreningen Smygehuk - ett riksintresse. Den består av boende i området, näringsidkare, och representanter från byalag och kulturförening och ska samarbeta med kommunen i utvecklingen av Smygeområdet. Föreningen jobbar med olika utvecklingsgrupper och möten, berättar Margareta Liew Rosander.

- Och vi ordnar då och då stormöten, för det är viktigt, tycker vi, att det här blir en utveckling på Smygehuk som drivs av och engagerar smygeborna, säger hon

Hon tycker att föreningen kan bidra i diskussionen kring hur Smygeområdet kan bevaras men ändå förädlas och utvecklas utifrån platsens själ så, att nya besökare och grupper vill komma dit.

- Att ta vara på historik, kalkbrott, köpmansmagasinet och lyfta fram det på ett nyskapande sätt, säger hon.

Vad tycker ni om målet att det ska bli södra Sveriges mest besökta destination 2025?

- Strålande, det finns inget bättre ord. Det är redan helt fenomenalt och att man nu tar det här initiativet långsiktigt från kommunen, det ser vi fram emot.