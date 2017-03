Polisen frustrerad över spruckna läppar

Det handlar om läppförstoringar, så kallade fillers.

Personer som velat förbättra sitt utseende men som fått motsatt resultat med såriga läppar bestående av knutor och svullnader, efter sitt besök på en skönhetsklinik i Malmö.

Som följd av anmälningarna stängde Miljöförvaltningen ner kliniken i slutet av februari och fallen utreds nu av polisen.

Magnus Fornell, kriminalinspektör, har mött personerna som drabbats.

– Just nu har jag tolv stycken anmälningar på mitt bord där de kvinnorna verkligen vill driva detta vidare, de vill få rätt. Men av alla de jag pratat med så skulle jag lätt kunna dubbla det, tredubbla det, säger Magnus Fornell.

Han tror att det handlar om ett mörkertal, där skam och skuldkänslor håller drabbade från att anmäla felbehandlingen.

Ägaren till den anmälda skönhetskliniken är misstänkt för att ha använt ett annat material än det som kunderna beställt och misstänks nu för vållande till kroppsskada.

– Denna personen uppgett sig för att vara läkare i detta landet vilket hon inte får för hon har ingen svensk läkarlegitimation. Och då bryter hon mot patientsäkerhetslagen i detta fallet.

För de som utsätts för felbehandlingar vid skönhetsinjektioner råder ett svagt rättsskydd.

Mycket är upp till om kliniken har ansvarsförsäkring och legitimerad sjukvårdspersonal, som i sådana fall kan ge ekonomisk ersättning för att återställa om något går fel.

I detta fall kan inte de drabbade söka hjälp på kliniken där injektionen utfördes och där får själva bekosta behandlingen för att återställa sina läppar på andra privata kliniker, eftersom ägaren inte är legitimerad läkare i Sverige.

– Nästan alla anmälningar är nästintill identiskt lika.

– Där kvinnorna har berättat vad de har gått igenom för något, vad de har råkat ut för och vilka biverkningar de får av de här behandlingarna de fått och betalat för.

I Sverige kan vem som helst utföra läppförstoring på privatpersoner. Det enda som krävs för att bli certifierad är att du utfört en injektion för att sedan kunna starta din verksamhet.

Injektionssköterskan Mia Ramsten har under ett halvårs tid tagit emot runt tio personer som blivit felbehandlade.

– De kommer och är fruktansvärt ledsna och dom hoppas på mirakel och att vi kan hjälpa dom och det hoppas ju vi också, säger Mia Ramsten.

– Vi lider med dessa kvinnor och män, det är sånt man tar med sig hem. Jag är frustrerad hur detta kan vara godkänt i Sverige och att vem som helst kan få gå in och behandla såhär.

I vanliga fall måste en läppförstoring göras om kontinuerligt för att behålla sin effekt, eftersom ämnet tas upp naturligt av kroppen med tiden.

En ung kvinna som vi kallar Emma är en av personerna som anmält kliniken. När hennes besvär inte upphörde gjorde hon egen efterforskning och kom fram till att ägaren måste ha injicerat ett annat ämne än det som Emma beställt.

Ännu säkrare blev hon efter ett medicinskt försök att neutralisera fyllnaden i läpparna.

– En vanlig dos som de brukar få spruta in de är 0.5 milliliter men han fick spruta in 1.3 milliliter i mina läppar för det var så mycket material kvar och efter mitt återbesök efter tre veckor så hade inget försvunnit och svart på vitt där visade att hon inte har sprutat in en filler med hyaylonsyra.

Kriminalinspektör Magnus Fornell uppger att tullen beslagtagit varor som ägaren beställt från främst Kina.

Men även om polisen gör en husrannsakan och hittar sprutor i skönhetskliniken så måste man bevisa vilket ämne ägaren har använt för att gå vidare med utredningen.

Och desto mer Fornell sätter sig in i fallen, desto mer förstår han hur lite rättssystemet och han själv kan hjälpa de drabbade.

– Det är ju detta jag känner mig så frustrerad för, för vi kan inte förhindra detta för att den lagstiftningen vi har, eller den icke befintliga lagstiftningen, det öppnar upp för vem som helst att hålla på så här. Det skapar ju faktiskt möjlighet för andra, oseriösa, att fortsätta sånt här.