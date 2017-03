10 procent av SUS vårdplatser är stängda

Divisionschefen Katarina Johnsson, som leder den styrgrupp som ansvarar för vårdplatserna, säger att det handlar om en nationell brist på sjuksköterskor, men att det också kan ha andra orsaker.

Vi måste ställa oss frågan om vi är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att man ska välja att jobba hos oss.

Hur stort bekymmer är det?

– Det är en bekymmersam situation att vi har stängda vårdplatser. Vi behöver absolut öppna upp våra vårdplatser.

Vad får det för konsekvenser?

– Det blir hög belastning på de vårdplatser vi har. Det händer också, framför allt nu under vintersäsongen, när vi haft höga inflöden av patienter med olika typer av infektioner, att vi behöver överbelägga.

De 115 stängda vårdplatserna på Skånes universitetssjukhus motsvarar tio procent av alla platser. I sjukhusets verksamhetsberättelse för förra året går det att läsa att SUS fortfarande lider av sviterna av de besparingsåtgärder som gjordes 2012-2013 med bland annat anställningsstopp. I januari förra året var antalet vårdplatser fortfarande åtta procent färre än fyra år tidigare.

Fler anställda men färre platser

De senaste två åren har antalet anställda ökat igen med drygt 500 personer, men det har inte givit full utdelning i öppnade vårdplatser. Enligt divisionschefen Katarina Johnsson har det bland annat gått åt fler sjuksköterskor för att glesa ut helgtjänstgöringen, men hon hoppas att det nu även ska leda till fler vårdplatser.

– De sista två åren har det gått lite upp och lite ner, men sedan september har vi ökat med cirka 30 vårdplatser. Prognosen pekar mot att vi ska öppna ytterligare vårdplatser under våren, så långsamt blir det bättre. Det är också så att vi under 2016 har gjort 3 000 fler operationer än under 2015, säger Katarina Johnsson.

Tidningen Sjukhusläkaren granskade nyligen alla lex Maria-anmälda dödsfall förra året på sjukhusen i landet. I 13 av de 55 fallen uppgav sjukhusen själva att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning kan ha bidragit till dödsfallen, och sju av dem inträffade på Skånes universitetssjukhus.

– Det är oerhört sorgligt, om vårdplatsbristen har bidragit till de här dödsfallen. Det får inte hända, säger Katarina Johnsson.

Tvingas chansa

Även på de andra sjukhusen i Skåne är vårdplatser som egentligen ska vara öppna stängda. Där handlar det sammanlagt just nu om runt 60 platser. Av dem är knappt 20 på lasarettet i Helsingborg, ett tiotal på centralsjukhuset i Kristianstad och drygt tio i Trelleborg.

Att vårdplatsbrist är något som personalen ser som ett stort bekymmer framgick tydligt, när regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i mitten av februari bjudits in till dialogmöte med anställda på SUS i Lund. Frågan lyftes av flera på mötet, och en läkare beskrev till exempel hur man i dag tvingas chansa och skicka hem sjuka patienter. Henrik Fritzon erkände att det oroar honom.

Jag blir oroad av det och jag är fullt medveten om att det är ett tufft läge. Vi jobbar väldigt hårt på att skapa fler vårdplatser.

Henrik Fritzon lyfte bland annat på mötet satsningen på att utbilda fler specialistsjuksköterskor som ett led i att kunna öppna fler vårdplatser.

Katarina Johnsson på SUS säger att ledningen jobbar på många olika sätt.

– Vi jobbar långsiktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Där är arbetsmiljön viktig, men också ledarskapet på avdelningen, att skapa en arbetsplats där man trivs och vill vara, säger hon.