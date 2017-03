Äpplet får en replik på Moderna museet

– Det är en av den mest intressanta offentliga skulpturer jag vet. Mina barn brukade alltid leka där. Det är ett så tydligt objekt i Malmö. Det är inte en kopia, det är en slags reflexion över att jobba med offentlig skulptur som jag inte sett någon annanstans, säger Annika Eriksson.

Äpplet är ett av huvudnumren i Annika Erikssons nya utställning som har vernissage i dag, och ett verk som hon ville göra för att det bland annat passar in i rummet.

Hennes version på äpplet blev nu vit i färgen, en aning större och del i hennes egna verk the social som också innefattar en stor bild på en barnverkstad och några mindre skulpturer.

Hon ville gärna göra något visuellt stort som är kopplat till Malmö som hon ju är ifrån, även om hon sedan många år bor i Berlin.

Annars är ju Annika Eriksson mest känd för sina filmer och de dominerar också utställningen. Ofta handlar de om, eller tar i alla fall upp, social omvandling och samhällsförändring och hur människor eller djur påverkas i miljön

Filmen Vi är här igen, visar ett gäng punkare som hänger på en ödetomt i Berlin. En annan film följer några människor i folkets park i Grängesberg, ett samhälle som förändrades kraftigt när gruvan lades ner i slutet på 80-talet.

Och i filmen " I am the dog that was Always here (loop)", ser man lösdrivande gatuhundar som myndigheterna flyttat till Istanbuls utkanter när man rustat upp de centrala delarna. Gentrifiering är något som Annika Eriksson ofta återkommer till, och varför hon är intressera av det förklarar hon så här.

– Jag har alltid varit en voyeur och flanör, jag ser problemen med att städa ur städerna till den milda grad. Jag ser ett problem med det, städerna är våra gemensamma vardagsrum, säger Annika Eriksson.

