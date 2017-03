Blodprov ska upptäcka sepsis i tid

Vid blodförgiftning har bakterier infekterat kroppen och det gäller att så snabbt som möjligt sätta in antibiotika.

Med det nya testet ska fler drabbade få hjälp snabbare, enligt ansvaríge Lundaforskaren och infektionsläkaren Adam Linder.

– Vi kunde visa att detta var mycket bättre än de andra blodproven som finns tillgängliga idag, säger han.

Sepsis, eller blodförgiftning, innebär att immunförsvaret överreagerar och resulterar i att blodkärlen börjar läcka och armar ben och kroppens inre organ för för lite blod och syre.

Det gäller då att så snabbt som möjligt sätta in antibiotika för att förhindra syrebrist och organsvikt.

Efter noggranna analyser av blod från patienter med misstänkt sepsis - från flera olika akutmottagningar i Sverige, Kanada och USA – har Adam Linder och hans forskarkollegor i Lund upptäckt att ett särskilt protein i blodet, heparinbindande protein (HBP), oftast är förhöjt i blodet innan organsvikten sätter in.

– Proteinet har som effekt att det öppnar blodkärlsväggen. När man får sepsis börjar kärlen läcka och beror bland annat på att för mycket HBP frisätts, säger Adam Linder.

HBP är därför en bra indikator på om någon är i riskzonen för att drabbas av komplikationer vid sepsis. Det kan innebära snabbare insatser mot sjukdomen, enligt Adam Linder.

Blodtestet utvärderas för närvarande internationellt av andra forskargrupper och förhoppningsvis finns ett snabbtest tillgängligt för pilotstudier i Sverige inom de närmsta åren.

Detta innebär viktig information till behandlande läkare då det ofta är svårt att tidigt identifiera vilka av akutvårdens patienter som riskerar att försämras.



Detta innebär möjligheter att sätta in rätt övervakning, vätskebehandling, syrgas, antibiotika på ett tidigt stadium. Studier visar att tidigt insatt sepsisbehandling räddar liv.

