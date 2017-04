Malmö utslaget ur SM-slutspelet

HV71 är klart för SM-final i ishockey efter att ha hemmabesegrat Malmö med 4-2. Segern innebär semifinalseger med 4-1 i matcher och HV71 är tillbaka i final efter sju år.

– Det är tajta matcher men vi är det starkare laget. Vi spelar stabilt, vi håller ihop och spelar tillsammans som ett lag. Många spelar sitt livs hockey och det är bara att njuta av det här. Filip Sandberg gör kanske årets snyggaste mål, tycker jag. Jag tror att många har längtat efter den här finalplatsen, skitskoj! säger HV:s Mattias Tedenby till Radiosportens Janne Rindstig direkt efter slutsignalen.

Malmö missade final men har stått för en fin säsong.

– Det blir alltid väldigt plötsligt när man åker ur. HV71 var det bättre laget i den här matchserien. På den här nivån skiljer inte mycket. Det har varit en kul resa, säger Malmös Erik Forssell till Radiosporten.

HV71 startade inspirerat och satte Malmö under press omgående. Efter ett antal chanser utan att pucken gått in, kom Malmö in i matchen. Men hemmalaget stod ändå för matchens första mål då Mikko Lehtonen vann puck i egen zon och vallade pucken via sargen till Kevin Stenlund.

Stenlund hade hög fart, kom loss till höger, och hittade en lucka när han snärtade in 1-0-pucken bakom Oscar Alensfelt i Malmökassen.

Malmös Lukas Haudum kvitterade med en läcker backhand innan det var dags för Simon Önerud att stega, eller glida, fram.

Önerud tog emot en passning som gick igenom mittzon och kunde fri sätta 2-1 knappt sju minuter in i andra perioden.

– Vilken passning av Christoffer Persson, vilken sinnesnärvaro, refererade Christian Olsson 2-1-målet.

3-1 kom mindre än fyra minuter senare, denna gång från Öneruds klubba igen efter att ha blivit läckert framspelad av Chris Abbott.

– Fantastiskt att vinna inför den här publiken. SM-final är vad man drömmer om. Det gäller att ladda batterierna. Det blir åka av i finalen, säger Önerud till Radiosporten.

Fredrik Händemark gav Malmö hopp när han reducerade i slutet av andra perioden och Malmö fick chans att kvittera i den tredje perioden när HV71 drog på sig en utvisning.

Men i stället kom 4-2-målet i numerärt underläge – ett mästerverk av Filip Sandberg som förde in pucken i offensiv zon, stod för en läcker dragning förbi sin back, och hittade krysset ur snäv vinkel bakom Alsenfelt i bortakassen.

– Ett rent drömmål. Så himla vackert, försett med nästan hypnotiserande elegant skridskoåkning, och en klubbteknik som verkligen kunde alla svårigheters dialekter, refererade Christian Olsson.

HV71 har bara förlorat en match i årets slutspel. 4-0 i matcher mot Färjestad följdes upp med 4-1 i matcher mot Malmö.

Man var senast i final 2010 där det blev guld efter en riktigt sevärd och dramatisk finalserie mot Djurgården. Återstår att se om de blir ännu ett SM-guld för Jönköpingslaget.

MATCHFAKTA

HV71-Malmö 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)



Första perioden: 1-0 (10.04) Kevin Stenlund (Mikko Lehtonen).



Andra perioden: 1-1 (1.09) Lukas Haudum (Robin Alvarez, Illari Filppula), 2-1 (6.31) Simon Önerud (Christoffer Persson), 3-1 (10.22) Simon Önerud (Chris Abbot, Andreas Borgman), 3-2 (18.45) Fredrik Händemark (André Benoit, Illari Filppula) spel fem mot fyra.



Tredje perioden: 4-2 (2.19) Filip Sandberg (Mikko Lehtonen, Chris Abbot) spel fyra mot fem.



Skott: 26-27 (6-6, 10-7, 10-14).



Utv, HV71: 3x2. Malmö: 3x2.



Domare: Tobias Björk, Boden och Patrik Sjöberg Gävle.



Publik: 7 000.



HV71 vidare med 4-1 i matcher.