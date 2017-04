Cykla till jobbet minskar sjukdomrisk

En kvarts miljon britter i 50-årsåldern har svarat på en mängd livsstilsrelaterade frågor i den stora UK biobankstudien som Vetenskapsradion tidigare har berättat om.

En av frågorna som forskarna velat ha svar på var hur deltagarna tog sig till och från jobbet en vanlig dag.

Efter fem år kunde forskarna se att de som gick till jobbet hade minskat risken för hjärtsjukdomar rejält jämfört med bilister och kollektivresenärer. De som cyklade till jobbet minskade inte bara risken att drabbas av hjärtsjukdomar, även risken att få cancer sjönk.

– När man tittar på cancrarna så har fotgängarna ingen som helst effekt av den nivån av fysisk aktivitet de har, medan däremot cyklisterna har stora effekter. Det är väldigt snyggt visat i studien, säger Peter Schantz, professor i humanbiologi på GIH, Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm.

Vad beror det här på?

– Hjärt-kärlsjukdomar är lättare att påverka. Medan cancer, där är det nästan som om det blir en ketchupeffekt. Först när vi är riktigt fysiskt aktiva kan vi få effekter, men då kan vi få stora effekter, säger professor Peter Schantz.

Referens: Carlos A Celis-Morales et al "Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study" 19 April 2017 BMJ 2017;357:j1456