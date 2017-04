Sång testas som läkande metod på BUP

Det är sångerskan Ellinor Schüller från Lund som undersöker hur sång och psykisk hälsa kan hänga ihop. Hon instruerar 14-åriga Maja, som nyligen skrivits ut från BUP:s vårdavdelning efter att ha varit inlagd i tre månader.

– Andas in och slappna av och så sjunger vi "sooommmar".

Under fem veckor har Maja fått träffa Ellinor Schüller för att tillsammans med henne sjunga och utforska rösten.

– När man mår dåligt, så tycker jag att sång är ett väldigt bra sätt att få ut det man känner, utan att behöva säga det med ord eller gestaltningar. Det är jättebra att man fått den möjligheten, säger Maja.

Vid träffarna har patienterna även fått göra olika avslappningsövningar och fått öva på att känna kontakt med sin kropp och känna rösten i kroppen.

– Jag tror att det är ganska viktigt för hur man mår att man vet hur kroppen känner sig och att man får kontakt med kroppen. Då blir det som ett band, och jag tror att det är mycket kopplat till det psykiska, säger Maja.

Är det en ny upplevelse för dig att känna rösten i kroppen?

– Absolut. När man mådde dåligt, så ville man bara krypa ur sin kropp och inte ha något med den att göra, men med detta fick man uppleva kroppen på ett helt annat sätt. Man kunde lära sig att tycka om den och inte hata den och få ett helt annat band med den, att man kan älska den på ett helt annat sätt.

Ellinor Schüller läser kursen musik och hälsa på Musikhögskolan i Stockholm och har gjort sin praktik på BUP:s avdelning i Malmö. Samtidigt har hon skrivit uppsats i musikvetenskap om hur man skulle kunna använda sång som ett terapeutiskt medel för psykiatripatienter. Under sin tid som sångerska har frågan alltid intresserat henne, säger hon.

– Det handlar mycket om hur rösten och identiteten hänger ihop och hur man via rösten kan få en positiv känsla av sig själv och sin identitet, som man kan spinna vidare på. Det är det som är själva grejer i det här, hur det skulle kunna verka som en läkande metod kompletterande till allt annat, säger Ellinor Schüller.

Fyra av BUP:s patienter har varit med under de här veckorna. Maja har till och med hunnit skrivit egna låtar, men så har det inte varit för alla.

– För en annan patient kan det vara ett stort steg att bara börja andas, att börja känna på sin kropp. Jag uppmanar ofta att man ska få tag på diafragman, som är grundläggande för all sång. Man känner på den och känner hur den jobbar, när man gör till exempel ett s-ljud. Att bara få tag i rösten är stort nog, säger Ellinor Schüller.

Vad kan du säga om resultaten så här långt?

– Det har varit helt fantastiskt och har verkligen uppfyllt alla mina förväntningar. De har fått fylla i fyra enkätfrågor efter varje gång, och nästan alltid har de känt sig lättare i kroppen och gladare. De har skrivit att det varit roligt, och jag blir jätteglad, för de uppfyller verkligen min tes.

Avdelningen vill nu fortsätta samarbetet med Ellinor Schüller efter de här praktikveckorna, eftersom effekterna varit så positiva.

Maja hade tidigare dåligt självförtroende och vågade inte sjunga för någon. Nu har hon skrivit texter till två egna låtar, och sedan har de tillsammans improviserat fram melodin. Den första låten handlade om hur det var att vara inlagd på BUP, men nu är innehållet ett annat.

Hon sjunger:

Little girl, little girl, I know you can hear me. Little girl, little girl, listen to my words. No matter what they say, no matter what they do, you're perfect by just being you.

– Det som jag hade skrivit innan var liksom ett avslutat kapitel. När jag skulle skriva den nya låten var jag utskriven, och då kunde ett nytt kapitel börja, och då blev det en helt annan text. Det som var roligt med den nya låten var att jag nästan pratade med den personen som jag var då, så det blev ganska symboliskt, säger Maja.

Maja heter egentligen något annat.