Femtonårskalas på Dunkers kulturhus

Bland besökarna finns både förstagångsbesökare och de som brukar komma hit regelbundet.

– Jag har aldrig varit här förut. Jag är här med skolan, jag pluggar foto på Östra Grevie folkhögskola, säger Alex.

– Jag går hit ganska ofta, brukar kolla musik och Samtal på Dunkers. Det bästa är utställningarna överhuvudtaget, men det är synd att de la ner Turistinformation, där fick man all information, nu får man springa runt och leta, säger Hans Aldenberg.

Dunkers utställningar har länge diskuterats, och det har varit för smalt, för brett, för glättigt och för svårt. Nu säger man att man vill hitta lite både och.

På Dunkers visas just nu en av de hittills mest omfattande separatutställningarna med Dana Sederowsky från Helsingborg, ART ABOVE ALL.

– En annorlunda utställning, som väcker tankar beroende på vem man är som person, säger Kristina Dahlgren.

– Det skapar inte glädje utan många tankar som väcker frustration. Jag tycker om konst, tavlor och gärna lite modern konst med häftiga former och färger, säger Helene Olsson.

– Hon lyfter något intressant, är det detta som livet går ut på, säger Kristina Dahlgren.