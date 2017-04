Äntligen släppte det för kossorna

– Detta är höjdpunkten både för kossorna och för oss som jobbar här, säger Katrin Lindmark som har hand om djuren på gården.

Klockan tio idag vid kohagen stod stolen högt och vid stängslet trängdes dagisbarn i skrikiga reflexvästar. Runt hela hagen väntade publiken spänt på kossorna som snart skulle börja skutta omkring.

Med barnens hjälp räknades det ner från tio och tillsammans hejades kossorna ut till betet. Vissa kossor sprang ut från sitt stall, andra tog en mer varsam trav.

Efter en kvart var föreställningen över och de 65 kreaturen betade fridsamt i hagen. Delar av publiken började dra sig hemåt medan andra slog upp en picknick på gräset.

Att titta på kosläpp har blivit väldigt populärt på senare tid. Men varför bönderna stänger in kossorna till att börja med har med flera olika orsaker.

– Det har mycket med vädret att göra, sedan ska det vara rationellt att sköta dom, berättar Katrin.

I Sverige är det lag på att kossorna ska vara ute en viss tid på året, beroende på vart i landet man befinner sig. Och exakt när släppet ska sker beror på gräset.

– Vi ser tillväxten på gräset så att kossorna har något att beta på. Och att vädret tillåter.

Katrins egna favoritkossa, nummer 647, glor på oss under intervjun inifrån hagen. Halv fyra tas djuren in i stallet igen, men under tiden ska Katrin njuta av dagen.

– Nu ska jag bara gå här och mysa tillsammans med kossorna.