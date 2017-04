Finalisterna är klara

De här bidragen tävlar i finalen den 24 maj.

Friday Night Club Escape - Michi

Prisoner - Nelly

Tre trappor upp - Lars Brundin

Papa can't save me now - Waltzing Tess

Rise up for love - Coastline

Från och med nästa veckan kan läsa mer om artisterna på den här sidan.

Du hör dem också i din kanal tisdag - fredag 12.30.

Röstningen påbörjas den 10 maj.