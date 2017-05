Synforskare har synat klänningsfenomen

För en del såg klänningen ut att vara blå och svart. Men andra såg bara att den var vit- och guldfärgad. Nu har en forskare vid New York University försökt reda ut varför i en ny studie i tidskriften Journal of Vision.

2015 när klänningen cirklade runt som mest på nätet kom det en mängd hypoteser till vad som låg bakom färgfenomenet. Den nya studien styrker en av de redan framlagda hypoteserna. Den handlar om att vi upplever klänningens färger olika beroende på i vilken miljö vi tror den befinner sig i.

Forskningen fann att de personer som uppfattade att klänningen var belyst med dagsljus upplevde den som vit- och guldfärgad. De som däremot uppfattade att klänningen var belyst med inomhusbelysning upplevde klänningen som blå och svart.

Det gick också att se att de försöksdeltagare som vaknade tidigt, tillbringade tid i dagsljus och som gick till sängs tidigt, i större grad såg klänningen som vit- och guldfärgad.

Deltagare som däremot var nattugglor och som tillbringade en stor del av sin vakna tid inomhus uppfattade klänningen som svart och blå. Så det verkar som att färg ligger i betraktarens öga.

Referens: Pascal Wallisch. Illumination assumptions account for individual differences in the perceptual interpretation of a profoundly ambiguous stimulus in the color domain: "The dress". Journal of Vision april 2017. DOI: 10.1167/17.4.5