Stor aktivitet bland bildelstjuvar

– Primärt är det Mercedes och BMW just nu. Under perioder i början av året har vi också haft många stölder från nyare Volvo-bilar och då är det primärt de främre strålkastarna som man är ute efter. Vi har ett tiotal sådana stölder på olika Volvobilar bara i mars och april, säger Nils Norling, polisens presstalesperson i Malmö.



Fram till den 25 april i år har 224 bilar i Malmö blivit sönderplockade av tjuvar. I slutet av förra året ägde liknande stöldräder rum i Helsingborgstrakten. Tjuvarna är tekniskt väldigt skickliga, enligt polisen. Och de arbetar snabbt. Ett tiotal bilar av märket BMW blev av med sina rattar på drygt 20 minuter vid ett av stöldtillfällena i Malmö, berättar Nils Norling, presstalesperson vid Malmöpolisen.

– Misstanken är att det i mångt och mycket är organiserat. Vi tror inte att det är en slump på något sätt att så stora kvantiteter stjäls på en och samma gång.

Även bilägare i sydöstra Skåne har drabbats där tjuvar har inriktat sig på dyra BMW-bilar. Bilar har vid flera tillfällen hittats ute i skogen helt sönderplockade, däribland i Fyledalen och Sjöbo.

I en rapport från polisens nationella operativa avdelning NOA, där man under flera år granskat den mobila organiserade brottsligheten, framgår det att nätverk från Litauen och Polen de senaste åren riktat in sig på Sverige. Nätverken beskrivs som specialiserade, tekniskt kunniga och inriktade på just premiumbilar men också på arbets- och jordbruksmaskiner.

Just bilstöldsligor med internationella kopplingar hör till de mest organiserade och effektiva kriminella nätverken. Seriebrottsgruppen i region Syd har beräknat värdet på de fordon ett av de största polska nätverken tillgripit i Sverige och Norge till flera hundra miljoner kronor de senaste åren. De senaste åren har polisen också sett att ligor från Georgien börjat etablera sig i Sverige. En medveten strategi från de georgiska nätverkens sida tros vara att verka i länder där risken för upptäckt är låg.

I dagarna häktades fyra män i Malmö tingsrätt misstänkta för bildelsstölder efter att två beslag gjorts på platser i Vellinge kommun. Enligt polisen rör det sig om bildelar värda miljonbelopp. Männen är hemmahörande i Malmöområdet.