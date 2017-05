Mild vinter sinkar fjärilar

Forskare vid Stockholms universitet har använt sig av uppgifter som intresserade privatpersoner har bidragit med om var och när fjärilar har synts till i Sverige och i Storbritannien.

De arter som ingår är aurorafjäril, rapsfjäril, tosteblåvinge, smultronvisslare och grönsnabbvinge.

Tidigare har det visat sig att vårtemperaturen spelar roll för när fjärilarna flyger på våren. En varm vår gör att de flyger tidigare, och en kall vår gör att de flyger senare.

– Vi ville visa att vinterlängden också spelar stor roll. En kort eller mild vinter gör att fjärilarna flyger senare, säger biologen Sandra Stålhandske vid Stockholms universitet.

En teori om varför det ser ut så här är att fjärilarna ska skyddas mot en tidig varm period.

– Om det kommer några varma veckor i februari eller mars ska de inte luras av värmen och börja utvecklas och kläckas alldeles för tidigt innan det finns mat eller andra fjärilar.

Det här betyder att det både ska ha hunnit vara ordentligt kallt och att det ska ha varit kallt under en tillräckligt lång period för att fjärilarna sedan ska kunna känna att det blir vår.

Sandra Stålhandske tycker att det här är spännande resultat för alla forskare som studerar vilken påverkan klimatförändringar har på naturen.

– Det är viktigt att vi har visat att man måste ta hänsyn till flera variabler när man försöker titta på effekterna av klimatförändringar, säger hon.

Referens: Sandra Stålhandske et al. Winter chilling speeds spring development of temperate butterflies. Journal of Animal Ecology 2 maj 2017. DOI: 10.1111/1365-2656.12673