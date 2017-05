Nu utvecklas ett vaccin mot borrelia

Testerna är de första där vaccinet ges till människor och inte bara testas i djurförsök.

Thomas Lingelbach är vd på läkemedelsbolaget Valneva som ligger bakom vaccinet. Han räknar med att det ska vara färdigt för att kunna användas inom några år.

– Till år 2022 eller 2023 förväntar vi oss att ha ett vaccin på marknaden, säger Thomas Lingelbach.

Sammanlagt ingår 180 personer i USA och Belgien i de här första testerna.

Försöken går främst ut på att se att vaccinet är säkert att använda innan nästa steg tas med fler testpersoner. Men det handlar också om att kolla om vaccinet lyckas med att få immunförsvaret att bilda antikroppar mot de borreliabakterier som fästingar bär på.

Risken att få en borreliainfektion efter att ha fått på sig en fästing i skog och mark är liten. Bara ett par procent enligt forskning vid Linköpings universitet.

Borrelia går att behandla med antibiotika och märks ofta genom hudrodnad, trötthet och huvudvärk. Men det finns också svårare symtom.

Ett par motionärer i ett populärt grönområde i Uppsala berättade vad de varit med om.

– När jag gick i högstadiet var det en kille som fick det och han blev förlamad i ansiktet, säger Ewa Axelsson som är ute och går med musik i hörlurarna.

– Jag hade det när jag var liten. Fästingen hade bitit sig tag i örat. Sedan fick jag svåra hörselproblem, berättar Wilhelm Duse som går genom skogen tillsammans med sina kompisar.

I USA kom ett vaccin mot borrelia i slutet av 1990-talet. Men det drogs tillbaka 2002 när läkemedelsbolaget menade att det var för dålig efterfrågan. Då hade det också förts en diskussion om biverkningar med ledproblem, som inte kunde bekräftas i de studier som gjordes.

Ett nytt vaccin kan vara intressant för en del, säger Per-Eric Lindgren som forskar om fästingsjukdomar vid Linköpings universitet. Främst handlar det om vissa riskgrupper som skulle kunna ha nytta av ett borreliavaccin, menar han.

– Det kan vara personer som är särskilt mycket utsatta för fästingbett i områden där det finns mycket fästingar, och där man vet att det förekommer borrelia som kan ge de här allvarligare formerna av borrelia-infektion.

Referenser:

Pär Comstedt et al. Design and Development of a Novel Vaccine for Protection against Lyme Borreliosis. PLOS ONE 19 november 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0113294

Cassandra Willyard. Resurrecting the 'yuppie vaccine'. Nature medicine 7 juli 2014. DOI: 10.1038/nm0714-698

Gregory A. Poland. Vaccines against Lyme Disease: What Happened and What Lessons Can We Learn? Clinical Infectious Diseases 1 februari 2011. DOI: 10.1093/cid/ciq116