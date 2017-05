Nu kan du rösta på din favorit!

Om du vill rösta på Michi - Friday night club escape – skriver du p4malmö[mellanslag] låt1

Om du vill rösta på Waltzing Tess – Papa can’t save me now - skriver du p4malmö [mellanslag] låt2

Om du vill rösta på Lars Brundin – Tre trappor upp - skriver du p4malmö [mellanslag] låt3

Om du vill rösta på Nelly – Prisoner - skriver du p4malmö [mellanslag] låt4

Om du vill rösta på Coastline – Rise up for love - skriver du p4malmö [mellanslag] låt5

På finaldagen kommer juryns och publikens röster att räknas samman.

Vill du vara publik? Hör av dig till publik@sverigesradio.se