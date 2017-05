Så slipper framtidens solceller regna bort

Forskare på Lunds universitet har, i samarbete med Fudanuniversitetet i Shanghai, skapat en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit.

Perovskit är föreningar av olika ämnen som tillsammans bildar en speciell kristallstruktur, och ses som ett lovande material inom solcellsforskningen.

Perovskit är dock vattenkänsligt. Men nu verkar forskarna ha kommit förbi det genom att tillverka tunna blad med vattenavvisande ytor.

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Advanced Energy Materials.

Samtidigt återstår det en hel del forskning innan perovskit faktiskt kan bli kommersiellt gångbart, berättar Marika Edoff, solcellsforskare på Uppsala universitet.

– Den stora utmaningen är stabilitet av olika slag. För att perovskiterna ska kunna slå igenom stort så krävs det dels att de kan täcka stora ytor. Och dels att de kan göras stabila över lång tid. Idag säljs solcellsmoduler med över 20 års garanti, säger hon.

