Elbuss kan köra rakt in i sjukhuset

– Det jag tycker är mest intressant är att köra där man idag inte kör, säger Linus Eriksson som är trafikdirektör på Skånetrafiken.

För buller- och utsläppsfria bussar kan ju trafikera helt andra ställen.

– Vi kan köra inomhus. Vi skulle kunna köra rakt in i sjukhusfoajén, in i ett köpcentrum eller rakt in i Centralstationen, fortsätter han. Det skulle skapa helt andra sätt att bygga staden på.

Ljudet från en elbuss ligger på 65 decibel, bara aningen mer än vanligt tal.