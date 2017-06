Henrik Stenson gav sig själv godkänt

– Godkänt, sade Stenson efter sin parrunda.

– Känslan är bättre än resultatet, sade Norén efter att ha gått två över par.

Tidig morgon, tunga moln och iskall vind - trots detta var runt 500 åskådare på plats när stjärnbollen med Henrik Stenson, Alex Norén och titelförsvararen Matthew Fitzpatrick gick ut för den första rundan av den svenska Europatourtävlingen på Barsebäck.

– Det var fyra lager kläder på uppvärmningen och den svenska sommaren visade sig inte från den bästa sidan. Men det blev mindre och mindre kläder ju längre dagen led, sa Stenson efter sin runda, till Radiosporten.



För till slut tittade solen fram, och det fylldes på med tusentals åskådare utanför repen. Resultatmässigt var det blandad kompott för världsfemman Stenson och åttarankade Norén. Stenson kom in på par, 73 slag.

– Det är en svår bana, så jag tror ingen kommer gå ifrån. Jag får ingen panik efter första dagen , sa Stenson.



Den svenske British Open-vinnaren var ett under par efter sina första nio hål (hål 10-18) efter en birdie och åtta par. På vägen in till klubbhuset började Stenson med tre bogeys på de fyra första hålen (hål 1, 3 och 4).



Stenson kontrade sedan med en birdie på hål 5 och avslutade med samma resultat på hål 9. Italienaren Renato Paratore är tidig ledare i klubbhuset på fem under par.



Även Norén, som i söndags vann stortävlingen brittiska PGA-mästerskapen, var ett under par efter nio hål, men sista nio innehöll tre bogeys, varav två av dem på de sista hålen. Till slut landade 34-åringen på två över par.

– Jag måste vara lite bättre än vad jag var idag, sade Alex Norén.



Svenskduons spelkamrat Matthew Fitzpatrick, som i fjol vann Nordea Masters på Bro Hof, kom in på par.