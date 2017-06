De första åren är en hektiskt tid för barnens hjärnor

En nyfödds hjärna väger runt 300 gram. Det kan jämföras med en tvårings som väger cirka 1,1 kilo, och en vuxens hjärna på 1,4.

Helena Lindfors driver en småbarns pedagog utbildning i Lund, och är väl insatt i hur viktiga de första åren i ett litet barns liv faktiskt är.

– Det tar cirka ett år innan ett barn kan resa sig, och barnet behöver den tiden på sig för att utvecklas. Det pågår en febril aktivitet i hjärnan under de första åren, och det behövs lagom mycket intryck. Just i tvåårs åldern är kontakterna som knyts väldigt viktiga.

Och på den här utbildningen som du driver fokuserar du just på de här åren. Varför fastnade du just för dem?

– Jag anser att vi som arbetar inom förskolan måste trycka mer på biten kring omsorg, och att se till varje enskilt barns behov. Det handlar om mat, sömn, stimulans och trygghet. Då kommer vi in på det här med nära relationer. Barnet måste få lov att knyta an till en vuxen. Alla barn knyter an, men de kan inte välja vem de gör det till.

Ida Quarfordt har själv gått utbildningen. Hon hade sina aningar om hur viktiga de första åren i ett barns utveckling var, men inte att de var så viktiga som de faktiskt är när det kommer till hur de resterande åren av ett barns liv blir.

– Det hade jag inte kunskap om. Det gör ju mitt arbete i förskolan ännu viktigare.

Jag kan nästan känna att det blir lite läskigt till och med?

– Ja, men jag känner mig mycket säkrare i min yrkesroll nu, än vad jag gjorde innan.

Helena Lindfors som driver utbildningen har tidigare arbetat i tjugo år inom förskolan, och det är de åren som bidrog till att hon blev intresserad av barns tidiga utveckling.

– ´Med tanke på att drygt hälften av de barn som går i Sveriges förskolor i dag är under tre år ställer det ju stora krav.