600 000 till äldreboendets trivselkassa

En tidigare boende som avled 1991 testamenterade 600 000 kronor till äldreboendet. Sedan dess har pengarna förvaltats av Svedala kommun och äldreboendet har bara fått tillgång till avkastningen från den fond som upprättats för pengarna.

Men enligt Sydsvenskan har nu Länsstyrelsen bestämt att det är fel att förvalta pengarna på det viset och att äldreboendet själva ska få förfoga över hela summan.

– Jag vet inte vad skillnden kommer bli. Vid tidigare tillfällen har vi handlat in finporslin och haft lite fester – men nu vill vi göra mer. Vi har nyligen köpt in trädgårdsmöbler och jag ska köpa in en parcykel med motor, säger Anna-Stina Nished, enhetschef på Solgården.

Vad gör livet trevligt?

– Jag tror det handlar om utevistelse och nu ska vi köpa in något så vi kan komma ut ännu mer. Våra boende tycker också om när det händer lite fest och underhållning.