Larsson utslagen direkt i Wimbledon

12-rankade Petra Kvitova, Tjeckien, vann i raka set 6-3, 6-4 på centrecourten.

Johanna Larsson, som är rankad 53 i världen, inledde lovande på det mytomspunna gräset utanför London och bröt Kvitovas serve direkt i första set.



Men den tjeckiska toppspelaren bröt tillbaka till 2-2 i matchens fjärde game, lyckades med ett ytterligare servegenombrott till viktiga 5-3 innan hon tog hem setet med 6-3.



Larsson, som aldrig tidigare spelat på centrecourten i Wimbledon, tappade serven till 1-2 i redan andra sets tredje game. 28-åringen bröt tillbaka till 4-4. Men tappade återigen serven i nästföljande game och förlorade med 4-6 efter en timme och 24 minuters spel.



Femfaldiga mästaren Venus Williams, 37, har haft en jobbig uppladdning inför årets Wimbledon. För en månad sedan var hon iblandad i en trafikolycka i Florida där en 79-årig man senare avled.



Efter att ha tagit sig vidare till den andra omgången via 7-6 (9-7), 6-4 mot 54-rankade Elise Mertens, Belgien, fick hon upprepade frågor om olyckan.

-Det finns inga ord att beskriva hur förkrossad jag är. Jag kan inte hitta orden, sade Williams och föll i tårar inför ett samlat pressuppbåd.



Olyckan i Palm Beach utreds fortfarande och det är ännu oklart om Williams kommer åtalas för något brott.



Men familjen till den omkomne mannen har, via sin advokat, meddelat att de ska stämma tennisstjärnan. Williams ska enligt polisrapporten ha kört mot rött i och sedan in bilen som kördes av 79-åringens fru.

– Man vet aldrig vad framtiden ger en. Det är allt jag kan säga, och det jag lärt mig, sade Williams.



Trots turbulensen i hennes privatliv kom femfaldiga Wimbledonmästaren Venus Williams till start under måndagens inledande dag på gräset utanför London.



Den elfterankade amerikanskan besegrade 54-rankade Elise Mertens, Belgien, med 7-6 (9-7), 6-4, i den första rundan.



Williams smashade in matchbollen efter en tuff match som var över efter en timme och 40 minuters spel. I nästa match väntar 55-rankade kinesiskan Wang Qiang.

– Tennisen är fortfarande mitt livs kärlek. Det ger mig lycka. Det här är min 20:e Wimbledonturnering. Jag trodde aldrig jag skulle spela så här många. Men jag är tacksam över att vara här.



Världstvåan Simona Halep, Rumänen, tog sig enkelt vidare till den andra omgången via 6-4, 6-1 mot kvalspelaren Marina Erakovic, Nya Zeeland.