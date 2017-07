Malmö rycker i toppen

På onsdag kliver Malmö in i kvalet till Champions League. Makedonska mästarklubben Vardar från Skopje kommer till Swedbank Stadion.



MFF tvingas spela utan anfallsstjärnan Markus Rosenberg. Lagkaptenen fick en muskelsträckning i skinkan förra lördagen mot AFC.



Och nu skadade sig den vikarierande kaptenen Behrang Safari. Försvararen linkade ut från planen i slutminuten av första halvlek. Den unge skåningen Dennis Hadzikadunic, som fyller 19 år på söndagen, ersatte framgångsrikt i mittförsvaret.



Många spelare har gått mellan Häcken och Malmö de senaste åren. En av dem är Alexander Jeremejeff, som har haft svårt att få fäste i MFF:s startelva. Men nu spelade han andra matchen i rad från start. Efter 19 minuter gjorde han mål mot sin förra klubb.



Anders Christiansen, dansken som dominerade stort på mittfältet, rullade iväg ett av sina korta exakta instick. Jeremejeff skruvade in bollen lågt intill Häckenmålvakten Peter Abrahamssons vänstra stolpe.



I slutminuterna klev även Jeremejeff ut för att få behandling.



Malmö kontrollerade matchen lugnt och skickligt. Laget är bra på att konsekvent flytta bollen framåt utan att förlora den. Och när det blir bolltapp sker återerövringen ofta snabbt, så att trycket mot motståndarna behålls.



Häcken skapade för få målchanser. Inhopparen Daleho Irandust var den som Malmö hade störst bekymmer med. 19-årigen kom in efter en kvart när Nasiru Mohammed blev skadad. Irandust är skicklig när utrymmet är begränsat. Han skapar ytor åt sig själv och medspelarna tack vare spelförståelse, bollkontroll och kvicka fötter.



Men Häcken fick nu för sjunde gången på 14 allsvenska matcher lämna planen utan mål. Under slutforceringen fick Göteborgslaget Egzon Binaku målchansutvisad efter att han fällt Anders Christiansen i friläge. Och sedan snackade Erik Friberg till sig ett andra gult kort och blev också utvisad.