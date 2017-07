Problem med minnet behöver inte vara demens

Personer som själva upplever att de har dåligt minne i medelåldern har det ofta beroende på stress, depression eller ångest – och inte på grund av en begynnande demens. Det visar en fyra års uppföljande studie som forskaren Marie Eckerström har gjort vid Sahlgrenska akademien.



Studien omfattar 122 personer som har sökt sig till minneskliniken. Individerna har fått göra omfattande minnestester och lämnat prov på ryggmärgsvätska samt fått hjärnan avbildad. Detta för att se om de upplevda problemen också gick att mäta objektivt.



Efter fyra år hade 40 procent försämrade resultat när det gällde minnestesterna. Men bara tio procent hade under perioden utvecklat demens.

Referens: Subjective cognitive decline in memory clinic patients –characteristics and clinical relevance. Results from Sahlgrenska University Hospital Memory Clinic in Mölndal. Doktorsavhandling. Marie Eckerström. Institutet för neurovetenskap och psykologi. Sahlgrenska Akademien, vid Göteborgs universitet. 2017.