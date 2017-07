Myggsamlare letar efter nilfeber och tunnelbanemyggor

Hjärnhinneinflammation, även kallat nilfeber, är en av sjukdomarna som kan spridas från djur till människor – genom den så kallade nilfebermyggan. En sådan hittade Anders Lindström, entomolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), på sin arm när han var på besök hos föräldrarna i Simrishamn. Han "samlade in den", som en del i projektet där myggorna ska kartläggas.

– Om det är så att vi får hit smittoämnen eller om vi ser att det finns en förhöjd risk i och med smittor i grannländerna, då vill vi vara beredda och veta var vi ska ha vår bevakning.

Vilka myggor finns här i Skåne?

– Skåne är ganska myggrikt. Vi har också fått in den så kallade tunnelbanemyggan – den är unik så till vida att den förökar sig under marken: i kloaker, tunneblanan, översvämmade källare...den finns där folk finns och kommer in i bostäder. Många säger att de får stora utslag av de här betten.

Tunnelbanemyggan kan bland annat sprida West nile fever, som i de allra flesta fall är ofarligt men som i drygt ett fall av tio kan leda till hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation.

Men även om den potentiella smittbärare finns här så är risken för ett större sjukdomsutbrott tämligen liten.

– Det måste finnas massa pusselbitar – vi har alla utom själva viruset. Det är aldrig påträffat i norra Europa. Man har hittat fåglar i POlen som har antikroppar men själva viruset har man inte hittat.